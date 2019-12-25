Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей

При создании сюжета пользователь добавляет текст, который нужно зачитать, и может выбрать внешность ведущего из нескольких вариантов.

Интернет-компания Mail.ru Group запустила платформу для создания сюжетов, в которых текст зачитывает виртуальный ведущий. Об этом сообщает "Коммерсант".

Чтобы создать сюжет, пользователю необходимо добавить текст, который нужно зачитать, а также выбрать внешность ведущего из нескольких вариантов. Разработчики отметили, что дикторы выглядят и разговаривают, как живые люди. При чтении новостей они реалистично воспроизводят мимику, эмоционально реагируют и расставляют смысловые акценты.

Сюжет можно дополнить изображениями, музыкой, титрами и ссылками. Продукт будет доступен для всех участников медиарынка – от крупных СМИ до блогеров.

Во время создания платформы специалисты использовали технологии голосового ассистента "Маруся". Системы компьютерного зрения Vision обучались на реальных прототипах и видеозаписях. После создания видео с виртуальными ведущими смогут попадать в рекомендательную систему сервиса "Смотри" с возможностью монетизации контента.

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