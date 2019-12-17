Большинство сайтов уличили в сложности удаления аккаунтов

Из 54 проверенных сайтов только 25 (46%) предоставляют возможность удалить профиль нажатием кнопки и подтверждением через sms.

Пользователи большинства популярных интернет-ресурсов не могут удалить свой аккаунт нажатием одной кнопки. Такой вывод сделали исследователи компании Digital Security, сообщили "Известия".

Из 54 проверенных сайтов только 25 (46%) предоставляют возможность удалить профиль нажатием кнопки и подтверждением через sms. Ещё на 18% сайтов удалить аккаунт можно с помощью обращения в техподдержку, на 6 сайтах скрыта функция удаления профиля, а на 5 удалить его профиль не удалось.

Чтобы удалиться с "Одноклассников", нужно найти лицензионное соглашение и пролистать его до ссылки "отказаться от услуг". На "Авито", Igoods и Lamoda нужно обращаться в техподдержку, в Delivery Club требуется письменное заявление. В Uber Russia и ASOS вообще невозможно удалить свои данные.

"ВКонтакте" и Mail.ru Group начинают использовать общую учётную запись.

Фото: Piter.TV