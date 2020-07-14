Mail.ru Group дополнительно инвестирует в "AliExpress Россия" более 60 млн долларов

Компания владеет 15% экономической и 17,6% голосующей доли в «AliExpress Россия».

Mail.ru Group дополнительно инвестирует 60,3 млн долларов в совместное предприятие "AliExpress Россия". Деньги будут направлена на развитие логистики, а также расширение категорий и повышение уровня обслуживания. Информация об этом появилась на сайте группы.

В сообщении говорится, что компания предоставила "AliExpress Россия" $60,3 млн в обмен на дополнительные акции СП, которые были выпущены в рамках новой эмиссии. Акции могут зарегистрировать уже в ближайшие дни.

Сейчас Mail.ru Group владеет 15% экономической и 17,6% голосующей доли в "AliExpress Россия". При этом не ожидается особых изменений в долях компании после завершения раунда, который должен состояться в четвертом квартале этого года.

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