Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет сервиса "Самокат"

Сделка готовилась с февраля.

Сбербанк и Mail.ru Group рассказали, что приобрели контрольный пакет акций сервиса экспресс-доставки "Самокат": сервис вошел в совместное предприятие.

СМИ писали, что сделка готовилась с февраля, документы были подписаны в апреле. Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов уже получены. Так, СП получило 76% "Самоката". Напомним, что в совместное предприятие компаний входят сервис заказа такси "Ситимобил", каршеринг YouDrive, доля в "Сбермаркете" и другие.

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