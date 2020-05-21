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На спасение российского автопрома потратят 25 миллиардов рублей

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Корпорации с государственным участием будут совершать опережающие закупки российских автомобилей.

На спасение российского автопрома потратят 25 миллиардов рублей. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его словам приводит агентство "Интерфакс".

На пять миллиардов закупят автомобилей скорой помощи. Также кабмин поддержит льготное кредитование и лизинг. Планируется, что корпорации с государственным участием будут совершать опережающие закупки российских автомобилей. 

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года. Такое заявление он сделал на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Видео: kremlin.ru

Теги: автопром, кризис, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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