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На Магнитогорской улице произошел пожар в ремонтируемом здании
Сегодня, 9:11
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На Магнитогорской улице произошел пожар в ремонтируемом здании

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 06:33 пожар был ликвидирован. 

В Красногвардейском районе сегодня, 18 апреля, произошел пожар. На Магнитогорской улице в доме № 57 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В здании, где сейчас идет капитальный ремонт, на четвертом этаже огонь распространился по площади пять квадратных метров. Очевидцы обратились к пожарным в 06:08.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 06:33 пожар был ликвидирован.  Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что в 12-ти этажном жилом доме горела лестничная клетка.

Фото: Piter.tv     
 

Теги: горело ремонтируемое здание, магнитогорская улица, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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