На Магнитогорской улице произошел пожар в ремонтируемом здании

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 06:33 пожар был ликвидирован.

В Красногвардейском районе сегодня, 18 апреля, произошел пожар. На Магнитогорской улице в доме № 57 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В здании, где сейчас идет капитальный ремонт, на четвертом этаже огонь распространился по площади пять квадратных метров. Очевидцы обратились к пожарным в 06:08.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 06:33 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что в 12-ти этажном жилом доме горела лестничная клетка.

Фото: Piter.tv

