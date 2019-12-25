За полгода в Петербурге открылись более 60 магазинов одежды

Соотношение открытий к закрытиям за указанный период превысило 68%.

За первую половину 2023 года в Северной столице заработали 64 новых торговых точек по продаже одежды, обуви и аксессуаров. За этот же период закрылись 38 таких магазинов. То есть, соотношение открытий к закрытиям оказалось более 68%: показатель стал рекордным за последние 4 года. Об этом сообщили аналитики NF Group.

Эксперты связывают процветание отрасли в связи с освобождением площадей после ухода международных брендов. Большую их часть занимают производители одежды и аксессуаров. Ретейлеры активно осваивают нишу, которую раньше занимали преимущественно зарубежные коллеги.

Новыеми торговыми коридорами города названы Старо-Невский проспект и Большой проспект Петроградской стороны, причём последний демонстрирует некоторое преимущество над первым.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на апартаменты постепенно восстанавливается в Петербурге.

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