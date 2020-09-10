Непродовольственные магазины сильно пострадали от коронавирусных ограничений.

Непродовольственные магазины могут закрыть в случае второй волны коронавируса. Об этом сказано в ответе Роспотребнадзора Ассоциации компаний интернет-торговли на разработанный АКИТ регламента в случае обострения ситуации с COVID-19.

Отметим, ассоциация предлагала не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади. В Роспотребнадзоре при этом посчитали, что следует сохранить тот порядок, который прописан в нынешних рекомендациях.

АКИТ, куда всходят многие крупные ритейлеры, предлагала ввести контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта. Это позволило бы магазинам не закрываться. Отметим, непродовольственные магазины сильно пострадали от коронавирусных ограничений — они потеряли много выручки.

Ранее в кабмине заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения из-за коронавируса.

Видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe