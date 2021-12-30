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Магазины H&M открылись в московских торговых центрах

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К началу работы у них собрались несколько десятков человек.

Магазины H&M открылись в торговых центрах Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Открытие двух магазинов шведского бренда состоялись в ТЦ "Метрополис" и ТРЦ "Авиапарк". К началу работы у них собрались несколько десятков человек.

Отметим, что открытие магазинов H&M после приостановки работы компании в России было назначено на 1 августа, однако ни одна из точек не открылась.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге магазин H&M откроется 3 августа в "Галерее".

Видео: Telegram / SHOT

Теги: h and m, магазины, москва, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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