Шведский магазин H&M откроется 3 августа в "Галерее"

Перед уходом компания решила распродать оставшиеся товары.

Магазин H&M в ТРЦ "Галерея" откроется 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба торгового комплекса.

Он будет работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене, то есть распродажи не планируется.

Ранее в компании сообщили, что магазины будут поэтапно открываться в августе. То же самое касается и H&M Home. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Онлайн-магазины работать не будут.

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Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге