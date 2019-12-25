Магазин в Сосново оштрафовали за неправильное обозначение разметки

Пока решение не вступило в силу.

В Приозерском районе оштрафован директор одного из магазинов сети "Пятерочка". Он не проконтролировал соблюдение сотрудниками санитарно-эпидемических норм. Об этом сообщила пресс-служба судов Ленинградской области.

Как удалось установить, в магазине поселка Сосново была неправильно нанесена разметка для социальной дистанции покупателя: расстояние между разделительной линией составляло менее одного метра. Кроме того, персонал не был обеспечен полным комплектом средств защиты.

В результате проверки, суд постановил выписать директору "Пятерочки" штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе отменены религиозные мероприятия.

Фото: Pixabay