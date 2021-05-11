На Лыжном переулке в подсобном помещении загорелся "Дикси"

Половина помещения оказалась в огне.

Утром 11-го мая спасатели тушили магазин "Диски" на Лыжном переулке в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №8/1, там располагается жилой дом. Магазин находится в подсобном помещении. Площадь возгорания составила 15 кв. метров, тогда как вся площадь — 30 кв. метров.

В 11:35 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 18 сотрудников МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аварии на ЗСД у Благодатной пострадали три человека.

Видео и фото: ВКонтакте / Соседи СПЧ ● Приморский район / Александра Павловичева