Компания Maersk полностью продала активы в Петербурге

Площадка в Северной столице перешла IG Finance Development Limited.

Датский контейнерный перевозчик A. P. Moller — Maersk продал свои логистические активы в Петербурге и в Новороссийске. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

Напомним, что покупателем площадки в Северной столице стала организация IG Finance Development Limited. Сделку завершили с учётом разрешения регулирующих органов в ЕС и РФ.

Напомним, что A.P. Moller – Maersk (Maersk) прервала деятельность на территории России в марте 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что мотостроительная компания "Пилон" признана банкротом по решению суда.

Фото: Maersk.com