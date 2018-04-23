Сериальный Ганнибал Лектер даст автографы на Comic Con Russia

Comic Con Russia пройдет шестой раз подряд с 3 по 6 октября.

Датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли в сериале "Ганнибал", приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Миккельсен известен по роли доктора Ганнибала Лектера в сериале "Ганнибал", основанном на классической серии романов Томаса Харриса. В Москве он даст автографы, поучаствует в фотосессии.

Также актер играл в фильме "Казино "Рояль", психологической драме "Охота". В 2016 он сыграл в фильме Marvel "Доктор Стрэндж", где предстал в образе злодея Кецилия. В последний год Мадс Миккельсен исполнил главную роль в фильме "Затерянные во льдах".

Comic Con Russia пройдет шестой раз подряд с 3 по 6 октября.

Зимой Мадс Миккельсен покажет в России свой новый фильм.