Мадс Миккельсен покажет в России свой новый фильм

Премьера ленты в России состоится 21 февраля.

Датский актер Мадс Миккельсен прилетел в России со своей новой картиной "Затерянные во льдах". Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на представителей компании-прокатчика.

Звезда сериала "Ганнибал" прибыл в Москву в воскресенье. Сегодня, 18 февраля, ему предстоит принять участие в двух кинопоказах своей новой картины. Артист пообщается с прессой, прогуляется по городу и встретится с фанатами и вип-гостями. Как рассказали в компании-прокатчика Миккельсен уже не в первый раз посещает Россию, однако до этого его визиты были крайне короткими.

Фильм "Затерянные во льдах" срежиссировал Джо Пенна. Миккельсон исполнил в фильме роль пилота потерпевшего крушение вертолета. Вместе со случайной попутчицей ему предстоит сражаться за свою жизнь в арктической пустыне, где температура воздуха может опускаться до минус 70 градусов. Премьера ленты в России состоится 21 февраля.

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Фото: скриншот из фильма