Скончался народный артист России Загир Валитов

Народному артисту России было 78 лет.

На 79-году жизни скончался актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури и народный артист России и Башкортостана Загир Валитов. Об это сообщает пресс-служба.

По данным портала Bash.News причиной смерти актера стала продолжительная болезнь. Прощание с артистом состоится 19 февраля в Башкирском академическом театре в Уфе.

Загир Суфиянович Валитов родился 1 ноября 1940 года в деревне Валитово Кугарчинского района. Окончил Уфимское училище искусств, а позднее театральное отделение государственного института. С 1970 года он работал в Башкирском театре драмы, где сыграл в таких спектаклях как "В ночь лунного затмения", "Тополёк мой в красной косынке", "Мой бедный Марат" и других. Всего за свою карьеру Валитов исполнил на сцене более 90 ролей, также поставил спектакль по пьесе Р.Байбулатова "Возлюбленная" и написал несколько пьес для детей.

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Фото: bashdram.ru