Новый клип Егора Крида бьет рекорды по просмотрам

За сутки видеоклип на песню "Время не пришло" просмотрели только на Youtube более 1 200 000 раз.

16 февраля 2019 состоялась премьера клипа Егора Крида "Время не пришло".

Песня и клип были выпущены совместно с брендом Raffaello в рамках кампании "Что значит любить?". Егор Крид надеется что, клип и сама песня понравится слушателям и зрителям. В ней говорится о любви к человеку, которого никогда не видел. В клипе снялся сам певец и актриса Татьяна Бабенкова. Режиссер клипа Заур Засеев.

С момента выхода в свет клипа "Время не пришло" его просмотрели только на YouTube канале более чем 1 200 000 тысяч раз. Сейчас видео находится на 26 позиции на вкладке "в тренде".

Видео: YouTube/BlackStarTV