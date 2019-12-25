Мадс Миккельсен хотел бы поговорить с Джонни Деппом о "Фантастических тварях"

Актера Джонни Деппа вынудили уйти из франшизы после скандала при разводе с Эмбер Херд.

Мадс Миккельсен в недавнем интервью The Sunday Times признался, что переживал из-за ситуации с ролью волшебника Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях".

Актера Джонни Деппа вынудили уйти из франшизы после скандала при разводе с Эмбер Херд. Сыграть роль волшебника получил Мадс Миккельсен сразу после увольнения Деппа. Актер сразу принял приглашение, так как все пытались не тянуть со съемочным процессом.

У меня не было личной заинтересованности в роли. И я не знаю, было ли справедливо то, как Джонни Депп потерял работу. Я бы с удовольствием поговорил с ним об этой ситуации, но я не знаю его настолько хорошо. Мадс Миккельсен, актер

Актер отметил, что он не собирается пытаться превзойти Грин-де-Вальда в исполнении Деппа. Он лишь покажет свой взгляд, но и наработки предшественника не оставит без внимания.

Премьера третьей части "Фантастических тварей" должна состояться 14 июля 2022 года.

Фото: стоп-кадр второй части "Фантастических тварей"