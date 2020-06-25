Главной причиной кризиса в российской экономике стала пандемия коронавируса.

МВФ прогнозирует падение российского ВВП на 6,6%. Причиной стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится в докладе World Economic Outlook, пишет агентство "РИА Новости".

Главной причиной кризиса в российской экономике стала пандемия коронавируса, которая обвалила цены на нефть на мировом рынке. При этом несколько месяцев назад международный валютный фонд прогнозировал падение экономики на уровне 5,5%.

Также предыдущий прогноз падения мирового ВВП говорил о снижении на 3%. Теперь эксперты считают, что мировой внутренний валовый продукт сократиться на 4,9% ВВП США при этом упадёт на 8%, а не на 5,9%, как предсказывалось до этого.

Ранее мы писали, что размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП.

Видео: kremlin.ru