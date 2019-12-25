Гэвин Грей считает, что страну ждут тяжелые времена из-за серьезной нехватки денежных средств в государственном бюджете.

Украинские власти в следующие четыре года столкнутся с дефицитом финансирования в размере 136,5 миллиарда долларов. Соответствующее заявление официально опубликовали представители Международного валютного фонда (МВФ) от 26 ноября 2025 года. В документе общественности приведены слова руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея. С 17 по 21 ноября эксперт проводил рабочие встречи с местными властями по вопросам, касающимся новой программы финансирования.

Согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования (с учетом имеющихся финансовых обязательств) в размере около $63 млрд. Гэвин Грей об экономическом положении Украины

Напомним, что существующая программа Украины с МВФ рассчитана на период с 2023 по 2027 годы. Премьер-министр киевского режима Юлия Свириденко обратилась в институт с инициативой разработать новый план. Государственный бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордными показателям по дефициту. Собственные доходы страны позволяли покрывать только военные нужды, а остальные задачи финансируется за счет помощи от коллективного Запада. Власти с Банковой улицы признаются в том, что Украина полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать денежные средства с каждым разом становится все сложнее.

