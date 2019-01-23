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МВД закончит в течение месяца разработку нового законопроекта о миграционных режимах

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Владимир Колокольцев рассказал о нововведениях по политике мигрантов.

МВД России закончит в течение месяца разработку нового законопроекта о миграционных режимах. Соответствующее заявление в рамках правительственного часа в нижней палате парламента сделал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Чиновник добавил, что указанный документ будет предусматривать создание института административного надзора и контроля за пребыванием иностранцев.

В ближайший месяц планируем закончить разработку концептуально нового проекта нормативного правого акта, направленного на реформирование миграционных режимов и информатизации управления.

Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Эксперт пояснил, что вместо выдворения и депортации полиция предлагает ввести механизм высылки из страны.

Глава МВД заявил об увеличении криминальных проявлений среди иностранцев.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: владимир колокольцев, мвд, мигранты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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