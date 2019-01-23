Владимир Колокольцев рассказал о том, что большинство из этих правонарушений связаны с запрещенными веществами.

Глава МВД заявил об увеличении криминальных проявлений среди иностранцев. Соответствующее заявление глава правоохранительных органов Владимир Колокольцев сделал в рамках правительственного часа, выступая на пленарном заседании Государственной Думы России. В частности, эксперт рассказал о фактах фиктивной постановки на учет мигрантов по месту пребывания. такие правонарушения возросли на 10%.

Подробнее хотел бы остановиться на чувствительной для наших граждан теме - криминальных проявлений среди иностранцев. Но сразу скажу, что 80% прироста доли преступлений - в сфере незаконного оборота наркотиков. Владимир Колокольцев, глава МВД

Эксперт добавил, что в текущем году правоохранительными органами пресечено свыше 500 тысяч административных нарушений, связанных с пребыванием, проживанием или трудовой деятельностью мигрантов в России. Владимир Колокольцев добавил, что в общей сложности сотрудники полиции выдворили за пределы государственных границ порядка 40 тысяч человек. В МВД привлекли к ответственности лица, которые осуществляли услуги по незаконной легализации иностранных граждан в России. Количество выявленных преступлений по фактам фиктивной постановки на учет по месту пребывания увеличилось на 10%.

В МВД сообщили о росте в восемь раз в 2022 году числа ложных сообщений об актах терроризма.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ