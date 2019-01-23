Владимир Колокольцев рассказал о том, что большинство киберпреступлений совершается из Украины.

В МВД сообщили о росте в восемь раз в 2022 году числа ложных сообщений об актах терроризма. соответствующей информацией с депутатами Государственной Думы на правительственном часе поделился глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев. Чиновник выступил на пленарном заседании в нижней палате парламента страны 19 октября. Эксперт заметил, что преимущественно подобные преступления и кибератаки совершаются из иностранных call-центров. Глава МВД пояснил, что в большинстве своем речь идет о колл-центрах, находящихся на территории Украины.

В этом году число ложных сообщений об актах терроризма выросло в восемь раз, особенно с начала СВО. Владимир Колокольцев, глава МВД

Эксперт добавил, что руководство МВД совместно с Роскомнадзором ограничили доступ к 150 тысячам интернет-ресурсов в которых содержались в том числе и призывы к осуществлению массовых беспорядков.

Колокольцев: на новых территориях РФ идет процесс формирования главков МВД.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ