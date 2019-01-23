Колокольцев: на новых территориях РФ идет процесс формирования главков МВД

Глава МВД рассказал о том, когда будет набран штат полиции в присоединенных к России регионах.

Глава министерства по внутренним делам России Владимир Колокольцев сообщил о том, что на новых территориях страны идет процесс формирования главков МВД. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе правительственного часа в нижней палате парламента. Эксперт подчеркнул, что наполнение структуры будет вестись при типовом организационно-штатным строением профильного ведомства.

Мы уже приступили к формированию условий для надлежащего функционирования подчиненных подразделений в новых субъектах, включая скорейшую интеграцию в наше правовое поле. Владимир Колокольцев, глава МВД

Эксперт добавил, что на новых территориях России для обеспечения правопорядка потребуется 52 тысячи сотрудников полиции. Данный показатель будет достигаться по мере восстановления численности населения в присоединенных регионах РФ. Владимир Колокольцев заметил, что многие граждане были вынуждены покинуть дома по военным причинам. Полностью восстановить число сотрудников полиции планируется к 2026 году. На ближайший период запланировано внедрить в регионы 42-44 тысячи сотрудников полиции.

Глава МВД: Средства фото- и видеофиксации на дорогах не должны использоваться для зарабатывания денег.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ