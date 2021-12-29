Глава МВД: Средства фото- и видеофиксации на дорогах не должны использоваться для зарабатывания денег

Владимир Колокольцев рассказал о работе по повышению уровня безопасности на дорогах.

Средства фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах не должны использоваться для зарабатывания денег. Такое заявление на заседании коллегии правоохранительных органов сделал глава МВД России Владимир Колокольцев. По словам чиновника, эти слова являются на самом деле принципиальной позицией для профильного ведомства. По результатам 2021 года полиция увеличила количество стационарных и передвижных записывающих комплексов на 8%.

МВД стоит на принципиальной позиции: средства должны способствовать укреплению безопасности, а не быть способом зарабатывания денег… ведется работа с целью размещения камер на участках, где необходимо снижать аварийность Владимир Колокольцев, глава МВД

Глава МВД добавил, что по данным граждан было пресечено на дорогах свыше 600 тысяч правонарушений. Правоохранители остановили 40 тысяч нетрезвых автомобилистов за 2021 год. Ведомство улучшило оснащение ППС. В рамках реализации государственного проекта "Безопасность дорожного движения" регионы получили 4 тысяч служебных автомобилей для патрулирования улиц.

Колокольцев: в 2021 году уволилось на треть больше следователей.

Фото и видео: Kremlin.ru

