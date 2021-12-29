Колокольцев: в 2021 году уволилось на треть больше следователей

Глава МВД назвал значимую проблему для работы правоохранительных структур.

Количество уволившихся в 2021 году следователей возросло на 34% по сравнению с 2020 годом. Такой статистикой с коллегами из правоохранительных органов на заседании коллегии МВД поделился глава ведомства Владимир Колокольцев. Чиновник доложил президенту РФ Владимиру Путину об основной, по его мнению, проблеме МВД: недоукомплектации сотрудниками. Вопрос особо актуален для ключевых направлений: патрульно-постовой службы, уголовного розыска, отделов по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности.

За 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей, по сравнению с 2020 годом, возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для ППС, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков. То есть почти по всем ключевым направлениям. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

В МВД видят продолжение негативной тенденции по активизации оттока профессиональных кадров. Из-за некомплекта оставшиеся сотрудники полиции вынуждены работать с дополнительной трудовой нагрузкой.

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Фото и видео: Kremlin.ru



