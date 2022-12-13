МВД задержало организаторов сети анонимных Telegram-каналов за вымогательство

Ирина Волк рассказала о преступной схеме.

Российские правоохранительные органы задержали директора PR-агентства, замначальника отдела федерального государственного унитарного предприятия, а также профессионального журналиста, которые являются подозреваемыми в организации анонимных Telegram-каналов. Через эти каналы фигуранты расследования вымогали денежные средства с пользователей. Взамен подозреваемые обязались не разглашать компроментирующий материал о клиентах. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Эксперт добавила, что для привлечения аудитории применялись "токсичные" и яркие наименования, а публикуемые материалы содержали дискредитирующие сведения о региональных лидерах и крупных бизнесменах, недостоверные сведения.

Злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов РФ. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД России

За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали деньги. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ. Подозреваемые арестованы. По местам их проживания изъяты "холодный криптокошелек", деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в продаже поддельных ОСАГО.

Фото и видео: МВД России