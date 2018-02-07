В полиции рассказали, какие категории иностранцев попадут под действие правового режима.

МВД введет режим "контролируемого пребывания" для мигрантов. Новый специальный правовой режим будет применяться к иностранным гражданам, которые не имеют права находиться на территории РФ, но вынуждены оставаться в стране из-за экстренных обстоятельств. В частности, речь идет о самоизоляции из-за ковида.

В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима. источник агентства

В правоохранительных органах объяснили журналистам ТАСС, что режим будет распространяться на иностранцев, в отношении которых было приостановлено постановление о высылке из РФ или ограничение на въезд в РФ в связи с судебными разбирательствами. Режим может быть распространен также на лица, страдающие социально-опасными инфекционными заболеваниями, а также получившими предписания Роспотребназора о соблюдении конкретных санитарных правил.

Путин заявил, что страна будет стремиться улучшить условия для трудовых мигрантов.

Фото: Piter.tv