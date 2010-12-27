МВД выпустило рекомендации по ведению дел "за неуважение к власти"

Руководство МВД России выпустило для сотрудников рекомендации по ведению административных дел по статье за неуважение к власти. В документе прописываются случаи, когда оперативникам следует заводить протоколы.
Для определения нарушения пост в соцсети проверяют на несколько условий. Сначала определяется, демонстрировало ли высказывание автора "надменное, циничное, унизительное отношение к обществу, государству, судебным органам власти, правительству и госсимволам". Также текст должен содержать нецензурную лексику, порнографические материалы и грубые, оскорбительные фразы.
Особо отмечается, что протоколы не следует составлять из-за сообщений, находящихся в личной переписке пользователей.
Напомним, что по статье предусмотрено максимальное наказание в 300 тысяч рублей. Еще одной мерой для нарушителя может стать арест до 15 суток. На сегодняшний день зарегистрировано 30 протоколов по данной статье.
Ранее Piter.tv писал о том, что виновники несанкционированной свалки на Советском проспекте привлечены к ответственности.
Фото: Piter.tv
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