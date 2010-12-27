Виновники несанкционированной свалки на Советском проспекте привлечены к ответственности

Смольный привлек к ответственности по семи административным правонарушения.

В среду, 17-го июля, комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассмотрел 7 дел об административных правонарушениях в отношении водителей транспортных средств. Их задержали 20-го июня на несанкционированной свалке на Советском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Водители сбрасывали отходы. Теперь виновников привлекли к административной ответственности по пяти делам ч.1 ст.8.2 КоАП РФ. Они нарушали требования транспортировки отходов. Также по двум делам привлекли за сброс отходов вне отведенных для этого мест.

Для обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, пять грузовиков были изъяты. Их поместили на специализированную стоянку. Транспортные средства покинут ее не ранее, чем до вступления в силу Постановлений по делам об административных правонарушениях.

В трех изъятых грузовиках находились отходы 4 класса опасности. Это показали результаты экспертизы. Нарушителям нужно будет передать отходы на лицензированный полигон. Для их транспортировки нужна специальная лицензия.

Правоохранители продолжают расследовать этот вопрос.

Ранее Piter.TV побывал на месте несанкционированной свалки в Невском районе. Она находилась рядом с жилыми домами.

Фото: Piter.TV