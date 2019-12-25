МВД ужесточает требования к эксплуатации автомобилей

Штраф можно будет получить за использование летней резины зимой.

В МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые обоснования для штрафов автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правки предлагается внести в "перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Штраф предлагают выписывать за использование летней резины зимой и за использование шипованной – летом. Также штрафовать предлагается за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар.

Проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября. Постановление вступит в силу с 1 июня 2021 года.

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