МВД составило портрет среднестатистического преступника в России. Описание подозреваемого взято за последние полгода мониторинга за криминальной ситуацией по России. Образ злоумышленника - это мужчина без постоянного источника заработка, который ранее уже был причастен к противоправной деятельности.
За последние шесть месяцев правоохранительные органы выявили 446 тысяч человек, которые совершили преступления. Из них 64% (порядка 285 тысяч) не имели постоянного дохода, а еще 58% ранее привлекались к ответственности (257 тысяч). Каждое третье преступление совершено при употреблении преступником алкоголя. Однако количество таких эпизодов за год упало на 7%.
Большую часть преступлений в РФ совершают мужчины, граждане страны. На женщин приходится каждый шестой противоправный эпизод, на иностранцев - менее 4%. Преступления по стране за год совершили 16 тысяч зарубежных гостей, 80% из них являются выходцами из СНГ.
Среди несовершеннолетних и молодежи преступность сократилась на 15% и 12% соответственно. За полгода полиция задержала 13,7 тысяч подростков и свыше 15,8 тысяч студентов.
Генпрокуратура России описала среднестатистического преступника.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все