В полиции объяснили, кто чаще всего совершает преступления в России.

МВД составило портрет среднестатистического преступника в России. Описание подозреваемого взято за последние полгода мониторинга за криминальной ситуацией по России. Образ злоумышленника - это мужчина без постоянного источника заработка, который ранее уже был причастен к противоправной деятельности.

За последние шесть месяцев правоохранительные органы выявили 446 тысяч человек, которые совершили преступления. Из них 64% (порядка 285 тысяч) не имели постоянного дохода, а еще 58% ранее привлекались к ответственности (257 тысяч). Каждое третье преступление совершено при употреблении преступником алкоголя. Однако количество таких эпизодов за год упало на 7%.

Большую часть преступлений в РФ совершают мужчины, граждане страны. На женщин приходится каждый шестой противоправный эпизод, на иностранцев - менее 4%. Преступления по стране за год совершили 16 тысяч зарубежных гостей, 80% из них являются выходцами из СНГ.

Среди несовершеннолетних и молодежи преступность сократилась на 15% и 12% соответственно. За полгода полиция задержала 13,7 тысяч подростков и свыше 15,8 тысяч студентов.

Генпрокуратура России описала среднестатистического преступника.

Фото: Piter.tv