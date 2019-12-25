Официально трудоустроенными на данный момент считаются 1,3 миллиона иностранных граждан.

МВД сообщило о снижении числа мигрантов в России. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По полицейской статистике, сейчас в РФ находится 6,3 миллиона мигрантов. При этом обычно каждый год в России их прибывает от 9 до 11 миллионов.

В этом году их численность постепенно снижалась. цитата из пресс-релиза МВД

Вид на жительство или разрешение на временное проживание есть у порядка миллиона мигрантов. Официально трудоустроенными на данный момент считаются 1,3 миллиона иностранных граждан. Год назад эта цифра составляла 1,7 миллиона.

Ранее в Петербурге представили новых участников комиссии по помилованию.

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