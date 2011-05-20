МВД сообщило, что грозит за администрирование террористических интернет-ресурсов

В Киберполиции рассказали об ответственности за работу на проекты, находящиеся в списке экстремистских и террористических организаций.

Уголовная ответственность на российской территории может грозить гражданам за поддержку и администрирование интернет-ресурсов организации, которая в соответствии с законодательством страны была признана террористической или экстремистской. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили, что участие в деятельности организаций, признанных в РФ террористическими или экстремистскими, а также техническая поддержка и администрирование их информационных ресурсов (каналов, чатов, сайтов) является преступлением. Такие действия квалифицируются по статье 205.5 УК РФ.

Любая помощь вышеуказанным организациям, будь то модерация, публикация материалов или настройка ботов, расценивается как участие в их деятельности. сообщение от киберполиции

В МВД уточнили, что незнание статуса компании не освобождает правонарушителя от ответственности. Оперативники рекомендовали сотрудни кам перед началом работы с любым незнакомым проектом проверять его наличие его в федеральном реестре экстремистских и террористических организаций.

В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военных.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России