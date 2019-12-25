МВД рассказало, как защитить профиль и данные в Telegram

В Киберполиции дали четкие инструкции по защите аккаунта от взлома мошенниками.

Скрыть телефонный номер периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту, а также включить двухфакторную аутентификацию россиянину необходимо для того, чтобы защитить свой профиль в социальных сетях и данные в мессенджере Telegram. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах страны. Полицейские поделились простыми действиями, которые позволят человеку обеспечить приватность общения и уменьшат вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев.

Здесь, в разделе "Конфиденциальность" - "Номер телефона", можно выбрать, кто может найти вас в Telegram по номеру телефона: все пользователи или только контакты из вашей телефонной книг. материалы от киберполиции

Дополнительно важно периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. В том случае, если разделе "Устройства" фиксируется активное подключение с неизвестного девайса, то необходимо удалить его, завершив сеанс. Однако если сеанс неактивен, то можно выставить автоматическое завершение сеансов. Таким образом при потере устройства аккаунт перестанет быть активным спустя выбранное время. Двухфакторная аутентификация может быть включена в "Настройках" в разделе "Конфиденциальность". В этом разделе важно установить "Облачный пароль". Его нужно будет вводить каждый раз при входе в аккаунт с нового устройства в дополнение к коду, присланному из SMS.

Облачный пароль обезопасит учётную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона. материалы от киберполиции

Кроме этого сотрудники МВД рекомендуют гражданам не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения. В частности, речь идет о сканах документов, сообщениях с паролями и логинами, банковских реквизитах и приватных изображениях. Преступники знают, что что многие пользователи используют эту вкладку для хранения персональных данных, поэтому при взломе аккаунта в первую очередь смотрят ее.

Мошенники предлагают россиянам обновить сведения об образовании.

Фото: Telegram / Киберполиция