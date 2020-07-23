МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам"

В Киберполиции сообщили о том, как аферисты могут навредить человеку при получении от него доступа к личным данным.

Получив доступ к аккаунту на едином портале "Госуслуги", мошенники могут подать заявку на кредит, манипулировать личной информацией, войти в личный кабинет Федеральном налоговой службы. Соответствующее заявление также сделали сотрудники пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах.

Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей "новостью". На самом деле в большинстве случаев это просто уловка — но, если доступ к аккаунту все же оказался у злоумышленников, они могут: взять кредит или микрозаем — подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через "Госуслуги", заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита. сообщение от киберполиции

В полиции уточнили, что злоумышленники могут оформить электронную сим-карту на человека для использования в собственных нуждах, а также продавать личные данные и манипулировать ими. Кроме этого преступники будут готовы войти в онлайн-кабинет пользователя ФНС для того, чтобы оформить налоговый вычет и указать другой банковский счет для получения денежных средств. В МВд заметили, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть по телефону коды из SMS или приложений, а также важно отказаться от подтверждения действий под внешним давлением. Опасно переходить по ссылкам от неизвестных лиц или делиться персональной информацией по телефону.

Фото: Piter.tv