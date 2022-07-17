Мошенники атакуют петербургских школьников через "кабинеты учащихся"

Они создают фишинговые ресурсы, которые автоматически перехватывают СМС-коды и похищают доступ к учетным записям.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирована новая схема кибератак на школьников. Как сообщает телеграм-канал Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по региону, злоумышленники создали фишинговые сайты, полностью копирующие официальные порталы Минобрнауки России и Госуслуг.

Атака начинается с рассылки ссылок на поддельный сайт, имитирующий "Личный кабинет учащегося". После ввода персональных данных школьника перенаправляют на второй фальшивый ресурс, стилизованный под страницу входа Госуслуг. Там мошенники имитируют уведомление о входе с неизвестного устройства и предлагают "восстановить доступ" через звонок или телеграм-бот.

Особую опасность представляет автоматизированный механизм кражи: система злоумышленников мгновенно подставляет цифры из СМС-кодов в нужные поля, перехватывая двухфакторную аутентификацию. Жертва часто не успевает понять, что ее данные скомпрометированы.

Минобрнауки не ведёт личные кабинеты учащихся, не общается с ними в телеграм-чатах, предупреждают в правоохранительных органах. Специалисты рекомендуют школьникам и их родителям быть особенно внимательными при переходе по ссылкам. При получении подобных сообщений следует немедленно обращаться в полицию.

Ранее Piter.TV сообщал, что Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры.

Фото: pxhere