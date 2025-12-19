МВД раскрыл схему обмана граждан, обучающихся в автошколах

В МВД уточнили, что не следует выполнять указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Также важно блокировать таких людей и не вступать с ними в разговоры.

В российских правоохранительных органах предупредили граждан, которые проходят обучение вождению, о новой схеме мошенничества. В комментарии от официального представителя полиции Ирины Волк говорится о том, что в стране зафиксированы такие криминальные сценарии, который начинаются с телефонного звонка от имени администрации автошколы. Для начала злоумышленники сообщают потенциальной жертве обмана о том, что ей необходимо назвать код авторизации для записи на занятие, активации учебного кабинета или подтверждения экзамена.

Как только код передан, начинается стандартная цепочка давления: имитация взлома, сообщения о якобы утечке данных и появление "сотрудников правоохранительных органов", которые убеждают "спасти деньги" или "принять участие в следственных действиях". Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В МВД уточнили, что аферисты могут легко получить сведения об обучающихся вождению гражданах через открытые страницы в социальных сетях, чатах с учениками или публичные группы автошкол. Кроме первой схемы обмана встречаются и фишинговые ресурсы. Для этого преступники создают фейковые Telegram-каналы и сайты популярных образовательных организаций. Далее они предлагают "льготное место" или "раннюю запись" на курсы вождения, но требуют срочно произвести оплату за обучение на банковскую карту физического лица. После перевода денежные средства исчезают, а попытки клиента "оформить возврат" используются для выманивания данных банковской карты.

В МВД порекомендовали не вводить пароли при использовании публичных сетей Wi-Fi.

Фото и видео: МВД Медиа