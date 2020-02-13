МВД проверяет материалы СМИ на пропаганду наркотиков

Как сообщил "Интерфаксу" начальник антинаркотического ГУ МВД РФ Андрей Храпов, в полиции в настоящее время проверяют сообщения средств массовой информации на предмет пропаганды наркотических веществ. В их число входят медиа "Медуза", "Радио Свобода" и BBC.
Накануне руководитель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что якобы эти СМИ входят в число проводящих деятельность по легализации потребления наркотиков иностранных оргнанизаций в РФ.
Пискарев счел недопустимой деятельность данных организаций. Он упомянул о материалах, посвященных способам ухода от ответственности за легализацию наркотиков и пропаганде лечения наркозависимости метадоном.
Ранее мы сообщали о том, что в список иностранных средств массовой информации с функциями иностранных агентов после регистрации в России юрлица добавилось новое медиа – "Радио Свобода".
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