МВД проверяет материалы СМИ на пропаганду наркотиков

В их число также вошли BBC, "Медуза" и "Радио Свобода".

Как сообщил "Интерфаксу" начальник антинаркотического ГУ МВД РФ Андрей Храпов, в полиции в настоящее время проверяют сообщения средств массовой информации на предмет пропаганды наркотических веществ. В их число входят медиа "Медуза", "Радио Свобода" и BBC.

Накануне руководитель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что якобы эти СМИ входят в число проводящих деятельность по легализации потребления наркотиков иностранных оргнанизаций в РФ.

Пискарев счел недопустимой деятельность данных организаций. Он упомянул о материалах, посвященных способам ухода от ответственности за легализацию наркотиков и пропаганде лечения наркозависимости метадоном.

Ранее мы сообщали о том, что в список иностранных средств массовой информации с функциями иностранных агентов после регистрации в России юрлица добавилось новое медиа – "Радио Свобода".