МВД проверит УК в Невском районе Петербурга

По данным жильцов, дома находятся в запущенном состоянии, зимняя уборка не проводится, финансовые документы и протоколы общих собраний фальсифицированы, а доступ к руководству управляющей компании невозможен.

Жители Невского района Петербурга оказались в затруднительном положении из-за действий своей управляющей компании (УК). Организация, которая обязана следить за состоянием около сотни многоквартирных домов, постоянно принимает деньги от жильцов, однако не оплачивает коммунальные услуги и даже не заботится о чистоте территории.

В связи с этим депутат Госдумы Михаил Романов обратился к Министру Внутренних Дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку УК.

По данным жильцов, дома находятся в запущенном состоянии, зимняя уборка не проводится, финансовые документы и протоколы общих собраний фальсифицированы, а доступ к руководству управляющей компании невозможен. В результате несколько человек уже получили тяжёлые травмы из-за неубранных наледи и снега. Тем не менее, компания продолжает регулярно выставлять счета жильцам за невыполненные услуги.

В своем обращении в МВД Романов просит провести проверку с целью выяснить, на что были потрачены деньги жильцов и возможно ли их присвоение. Он также сообщает о доказательствах, указывающих на возможность вывода средств компании, полученных от жильцов, за рубеж силами владельцев организации, которые управляют ею из-за границы.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)