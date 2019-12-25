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МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО
Сегодня, 9:40
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matveyvn

МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

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Обновленные требования прописаны в законе "О техническом осмотре транспортных средств".

МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Обновленные требования прописаны в законе "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он включает в себя более 80 обязательств, которые касаются тормозов, руля, внешних световых приборов, двигателя, а также шин и колёс.

Ранее МВД показало черепа из Зоологического института РАН, которые были украдены.

Фото: pixabay.com

Теги: автомобили, мвд, транспортный осмотр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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