Обновленные требования прописаны в законе "О техническом осмотре транспортных средств".

МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Обновленные требования прописаны в законе "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он включает в себя более 80 обязательств, которые касаются тормозов, руля, внешних световых приборов, двигателя, а также шин и колёс.

Ранее МВД показало черепа из Зоологического института РАН, которые были украдены.

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