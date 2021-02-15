МВД показало черепа из Зоологического института РАН, которые были украдены

Экспонаты изъяли у школьника, который купил черепа на сервисе для объявлений.

Пресс-служба МВД показала бывшего сотрудника Зоологического института РАН, который подозревается в краже черепов древних и экзотических животных. Плотник признался, что воспользовался доступом к научным ценностям, чтобы похитить их, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, около 50 черепов пропали в период с августа 2020 по январь 2021 года. Они использовались при проведении исследований. Экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность. Некоторые из них были приобретены в XVIII-XIX веках. Стоимость похищенного оценили в 3,5 млн рублей.

Заявление о краже поступило 10 февраля 2021 от руководителя Института. На следующий день оперативники задержали подозреваемого. Мужчина продавал черепа на сервисе для бесплатных объявлений по цене от 2 до 5 тыс. рублей. Одним из покупателей оказался 16-летний школьник, именно у него и изъяли похищенное. Молодой человек коллекционировал черепа, а также перепродавал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.

Видео: YouTube / МВД Медиа