Найден похититель черепов из зоологического НИИ. Мужчина продавал краденое школьнику

Вор работал плотником в том же институте.

Полиция разыскала похитителя ценных черепов животных, пропавших из Зоологического института РАН на Университетской набережной. Об исчезновении 50 черепов различных млекопитающих правоохранителям сообщил замдиректора по научной работе института 10 февраля, ущерб учреждению составил порядка 3,5 млн рублей.

В четверг, 11 февраля, на Морской набережной задержали подозреваемого в похищении исторических и археологических ценностей, им оказался 50-летний плотник Зоологического института. Как выяснилось, с августа 2020 года по январь текущего года мужчина уносил с работы домой черепа, впоследствии краденое злоумышленник продавал 16-летнему школьнику.

Возбуждено уголовное дело о краже, 10-классника опросили как свидетеля и отпустили, плотника задержали. Известно, что ранее мужчина был судим за хулиганство и условно судим за нарушение ПДД.

Ранее мы писали, что двух подозреваемых в краже денег у пенсионера задержали около Московского вокзала.

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