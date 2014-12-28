Из петербургского НИИ похитили 50 черепов животных на 3,5 млн рублей

По факту хищения проводится проверка.

В среду, 10 февраля, исполняющий обязанности директора научного института заявил в полицию Василеостровского района о хищении в 2020 году из лаборатории на Университетской набережной черепов дымчатых леопардов, орангутангов и других исторически ценных животных. Об этом в четверг, 11 февраля, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Всего неизвестные похитили порядка 50 черепов на сумму около 3,5 млн. рублей. На данный момент по делу проводится проверка.

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