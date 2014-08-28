МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер

В киберполиции напомнили о попытке кражи денег через приложения "антирадара".

Мошенники под видом антирадаров распространяют у пользователей вредоносные приложения. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал сотрудники пресс-службы в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Известно, что такая криминальная схема применяется ради кражи денежных средств граждан с банковских счетов. Приложения распространяются через анонимные каналы в соцсетях и через пиратские сайты под видом APK-файлов.

В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания. пресс-служба киберполиции

Сотрудники полиции заметили, что пользователи скачивают эти файлы из непроверенного источника после просмотра рекламы "полезного приложения". Когда они производят установку модуля, то аферисты получают доступ к банковским приложениям или SMS-сообщения человека.Депутат Немкин: мошенники используют ИИ для фейков поврежденного имущества.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции