Депутат Немкин: мошенники используют ИИ для фейков поврежденного имущества

В Госдуме рассказали о проблеме, с которыми столкнулись страховые компании, службы доставки и маркетплейсы.

Мошенники в последние месяцы начали активно использовать нейросети в целях генерации фейковых изображений с поврежденным имуществом. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Парламентарий пояснил суть криминальной схемы. Речь идет о том, что злоумышленники требуют компенсации от страховых компаний или сервисов доставки.

Современные ИИ-модели позволяют за минуты нарисовать реалистичную фотографию разбитого автомобиля или испорченного товара. Благодаря высокому качеству таких изображений злоумышленники пытаются выдавать их за реальные доказательства ущерба. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что преступные схемы с автомобильными повреждениями становятся особенно заметными в России. Часто аферисты берут снимки из открытых источников, затем накладывают на них искусственно созданные вмятины, трещины и следы ДТП. После этих манипуляций подается заявление в страховую компанию с выдуманными обстоятельствами аварии. Также мошенники при заказе еды или бытовой техники применяют ИИ ради того, чтобы дорисовать на фотографиях плесень, повреждения или загрязнения. Затем пользователи обращаются в поддержку маркетплейса, сервиса доставки и требуют возврата денежных средств.

Решить проблему можно только комплексно: усиливать проверки заявлений, внедрять собственные алгоритмы детекции ИИ-генерации, а также обучать сотрудников выявлять признаки подделок. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Законодатель заметил, что речь идет не о хитрости, а о полноценном мошенничестве, за которое на территории России предусмотрена ответственность.

В ГД выступают за периодическую базовую выплату всем родителям.

Фото: Piter.tv