МВД предупредило о мошенничестве в Telegram

Полиция рассказала о нескольких схемам, которые особо популярны у аферистов.

Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простые игры и "тапалки", в которых потенциально можно заработать криптовалюту, сейчас активно используются мошенниками для обмана пользователей. Соответствующей информацией поделились сотрудники российских праыоохранительных органов. Сотрудники из управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий указали, что аферы распространяются на фоне старта второго сезона Hamster Kombat.

Фиксировались случаи распространения ВПО, мимикрирующего под подобного рода проекты и направленного на похищение кодовых фраз от криптокошельков. пресс-служба МВД РФ

Полицейские заметили, чт мошенники могут реализовать сразу несколько схем. Одна из них - "Скам-проекты". В этом с луае преступники создают игру и продвигают ее в социальных сетях. Игра предполагает выполнение простейших действий для получения внутриигровой монеты. Далее ее можно конвентировать в криптовалюту. Чтобы "заработать" как можно больше больше, создатели активно предлагают за реальные деньги докупить "премиум"-доступ или приобрести различные усиления для персонажа. Однако у пользователя при попытке вывода денежных средств ждет лишь "еще одно предложение пополнить игровой счет".

Второй по популярности схемой обмана является фишинг. Злоумышленники создают поддельные ресурсы, обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через мессенджер Telegram или привязать к аккаунту криптокошелёк. В свою очерендь это прводит к компрометации аккаунтов и потере средств.

Петербуржцы стали чаще оформлять услуги в электронном виде.

Фото: Piter.tv