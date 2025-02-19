МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда

Андрей Храпов сообщил о законодательной инициативе.

Российские правоохранительные органы предложили наделить должностными полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать сомнительные денежные операции на десять суток. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" заместитель российского министра по внутренним делам Андрей Храпов. Чиновник из профильного ведомства отметил, что данное предложение в целом поддерживается в Центробанке, однако "есть возражения по дознавателям".

МВД внесло предложение изменения в Уголовно-процессуальный кодекс с правом наделить полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать денежные операции сроком на 10 суток. Андрей Храпов, замглавы МВД РФ

В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России