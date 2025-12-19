МВД предлагает ужесточить ответственность за оборот героина

Полиция подготовила проект правительственного постановления.

Российские правоохранительные органы предлагают на территории страны снизить значительный, крупный и особо крупный размеры для целей соответствующих статей Уголовного кодекса в отношении героина, который является одним из наиболее часто изымаемых из незаконного оборота наркотических веществ в нашей стране. Соответствующей информацией поделились журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на подготовленный МВД текст проекта постановления федерального правительства. Ранее стало известно о том, что в РФ за 2025 год полицейские успешно изъяли контрабанду, превышающую 34 тонн наркосодержащих веществ.

Проектом постановления предлагается снизить установленные постановлением правительства РФ от 1 октября 2012 г. №1002 значительный, крупный и особо крупный размеры для наркотического средства героин. пояснительная записка

Специалисты объясняют, чт такое нововведение принято в связи с тем, что героин располагается на четвертой позиции в антирейтинге на внутреннем рынке России. Место данный наркотик в перечне получил как по показателю идентификации в составе веществ, так и по количеству отравлений граждан. На текущий момент для героина значительный размер составляет свыше 0,5 г, крупный размер - свыше 2,5 граммов, особо крупный размер - свыше одного килограмма. Согласно проекту правительственного постановления, их предлагают снизить до 0,1 грамма, 0,5 грамма и 100 граммов соответственно.

На 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга.

Фото: Piter.tv