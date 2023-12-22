МВД: полиция установила машину террористов благодаря видео из горящего "Крокуса"

Полицейские спасли из горящего здания видеоматериалы.

Сотрудники полиции установили машину террористов благодаря видео из горящего в результате теракта "Крокус Сити Холла". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении отмечается, что полицейские спасли из горящего здания видеоматериалы, которые в кратчайшие сроки помогли установить машину исполнителей теракта. Волк уточнила, что полицейским в просмотре записей с камер наблюдения помогали сотрудники ФСБ России.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, в результате теракта погибли 143 человека.

Ранее Песков призвал Дурова внимательнее следить за Telegram после теракта в "Крокусе".

Видео: Telegram / Ирина Волк